廖任磊打擊佳 昔日職全壘打王也讚賞
對台灣人而言，去年最受矚目的日職消息，莫過於陽岱鋼轉戰讀賣巨人，相較之下，以第7指名加入巨人的廖任磊，獲得關注度自然無法與之比擬，不過這名被封為201公分的巨漢，在9日新人訓練營的「強投豪打」，卻讓人眼睛為之一亮，日媒還以「台灣的大谷」為標題，讚賞他的身手。
巨人昨(9日)展開新人集訓，身材高大廖任磊在人群中，特別的引人注目，據日媒《Sponichi Annex》報導，光是傳接球，同期的巨人新秀就感受他擁有超過140公里的球速，廖任磊表示，因為尚在調整手腕的出手動作，大概用七、八分力在投。
由於中央聯盟沒有指定打擊(DH)，投手也需練打，而廖任磊在訓練過程中，不僅秀出極速156公里的火球，還展現不錯的打擊實力，連曾兩度拿下全壘打王、現任巨人打擊教練的江藤智也誇說，「揮棒很不錯，多打一點會很有趣。」
事實上，現專職投手的廖任磊，過去讀共生高校三年還主攻野手，而看到過去「野手轉投手」、現效力崇越隼鷹的姜建銘，回歸野手也打出不錯的成績，雖說仍有部分是天賦使然，不過廖任磊擁有類似經歷，或許也是他能有如此身手的因素之一。
(中時電子報)
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