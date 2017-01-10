國安任命案 美參院領袖盼就職日前通過

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天與總統當選人川普會面後，表示希望參院能在川普11天後宣誓就職之前，通過6到7名國家安全團隊人事任命案。

路透社報導，參議院準備展開一系列聽證會批准川普的內閣人選。麥康奈告訴記者，他和川普也討論了「採取進一步行動撤銷與取代歐巴馬健保」。

川普已矢言修訂歐巴馬總統2010年的招牌健保法。

數名被提名人尚未完成官箴局要求的道德檢視程序，民主黨人對此表示擔憂，但並無跡象顯示聽證會可能受到推遲。

麥康奈在紐約川普大樓（Trump Tower）和川普會談之後說：「跟過去一樣，每個人都會受到嚴格檢視。」他表示，盼望能在總統就職首日之前，順利表決通過國安團隊的6到7名人選。

川普也樂觀地告訴記者：「聽證會將進行得很順利，我覺得他們都會過關。」

參議院將對川普的內閣人選舉行聽證會，包括國務卿與司法部長。川普與國會共事，落實未來施政的能力，將開始受到考驗。川普所屬的共和黨，目前在國會擁有過半優勢。

川普是首度當選公職的政治素人，他將設法讓100名參議員中的52名共和黨人團結一致，並確保他20日取代民主黨籍的歐巴馬出任總統時，政權能夠順利轉移。

本週預計舉行7場聽證會，包括尋求擔任司法部長的聯邦參議員塞申斯（Jeff Sessions），以及國務卿人選提勒森（Rex Tillerson）。（譯者：中央社張曉雯）1070110

(中央社)