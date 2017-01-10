林書豪效力的籃網隊 釋出選秀狀元
林書豪效力的美國職籃布魯克林籃網隊戰績不振，球團決定釋出2013年的選秀狀元班奈特（Anthony Bennett），並與達拉斯小牛隊釋出的艾希（Quincy Acy）簽10天的合約。
班奈特是在去年7月與籃網簽兩年合約，而且首年是保障合約，今年球季至今，他平均出賽時間11.5分鐘以及5分3籃板，投籃命中率是41.3%。
克里夫蘭騎士隊2013年以狀元籤相中班奈特，但是他的表現始終差強人意，3個球季已轉換騎士、明尼蘇達灰狼隊及多倫多暴龍隊，在暴龍期間僅出賽19場就被解約。
至於艾希是在2012年被暴龍在第2輪第7順位相中，展開NBA職籃生涯，數個球季來曾先後效力暴龍、沙加緬度國王隊、紐約尼克隊與小牛。
去年11月他被小牛裁掉，這個球季只打了6場比賽，平均上場時間8分鐘，得2.2分與1.3個籃板。
艾希的球技平平但是脾氣火爆，2014年效力尼克期間，有1回球隊對戰華盛頓巫師隊，他與巫師的華爾（John Wall）因身體衝撞而爆發衝突，甚至隊友安東尼（Carmelo Anthony）極力勸阻他仍怒不可遏，最後被判罰出場。1060110
(中央社)
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