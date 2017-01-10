連兩日大波動後 人民幣中間價微升

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人民幣兌美元匯率中間價在歷經前兩日的大幅波動後，今天中間價較昨天微升0.28分，報6.9234。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，10日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元兌人民幣6.9234元，較9日的6.9262升0.28分。昨天官方收盤報6.9344，夜盤收報6.9330。

9日人民幣兌美元中間價大幅調降5.94分，而6日大幅調升6.39分。中國網引述市場人士看法認為，這符合大陸央行想要打破對人民幣單邊下行的預期，防範投機和資本外流。

有外匯交易員表示，階段性、區間波動加大，將是人民幣兌美元走勢的主要特徵。1060110

(中央社)