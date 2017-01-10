歐巴馬政府：已成功迫陸開放市場
歐巴馬政府在政權移交給總統當選人川普（Donald Trump）之前的最後報告中，為其處理與中國大陸貿易爭端和成功迫使北京當局進一步開放市場辯護。
法新社報導，美國貿易代表在提交給國會的年度報告中說，持續與大陸就貿易爭端進行對話，並且在必要時向世界貿易組織（WTO）提出正式控告，雖然仍存在「重大的貿易扭曲」，但已為美國企業帶來某些成果。
這份報告說，大陸目前是美國產品出口的第2大市場，且自大陸2001年加入世貿組織以來已經增加505%，到2015年為止，達到1160億美元。
服務出口在2015年達到480億美元，自2001年以來增加了802%。
自從大陸加入世貿組織以來，美國已經向世貿組織提出對大陸的20項爭端案，是其他會員國的2倍。
歐巴馬政府一再的自詡成功使用參與和執法為工具，促使大陸開放市場。
不過美國貿易代表署也承認需要更多的進展，並且說，北京目前的領導階層並未完全履行進一步開放經濟的保證。
貿易代表署說：「中美貿易和投資關係引發的許多問題可以追根溯源到中國政府的干預政策。」
它說，這些作法和國營企業在大陸經濟中所扮演的重大角色，「繼續產生重大的貿易扭曲，因而無可避免的造成貿易摩擦」。
貿易代表署說：「如果中國要在國內成功處理日益增加的經濟挑戰，必須允許市場力量有更大的空間運作，也就是必須改變國家在計畫經濟上扮演的角色。」（譯者：中央社簡長盛）1060110
(中央社)
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