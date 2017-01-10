超珍稀唐卡價值超過12億 竟現身台灣「這地方」

新聞主播戴忠仁於佛光山「紫禁佛光」展覽中，發現超珍貴唐卡。(戴忠仁提供)

在佛陀紀念館展出中的「乾隆皇帝佛裝像唐卡」，來自紫禁城。(戴忠仁提供)

前年，大陸富豪劉益謙花了超過12億新台幣買了一幅明朝的御製唐卡，創下當時中國藝術品的世界成交紀錄，也轟動國際，《國寶檔案》主持人戴忠仁近日在參觀一項展覽時，竟發現一幅歷史和藝術價值不輸劉益謙買的唐卡，就在台灣！

這幅超過12億的乾隆佛裝像唐卡，豐富的色彩和層次呈現，可看出當時宮廷和來自西藏的畫師功力。(戴忠仁提供)

佛光山的佛陀紀念館正在進行「紫禁佛光」展覽，新聞主播戴忠仁前往觀展，竟發現一件「乾隆皇帝佛裝像唐卡」，甚是興奮，原來台北故宮博物院雖然有很多乾隆時期的藝術品，但並未典藏這種類型唐卡，而在中國歷史上，以皇帝的頭像繪製唐卡的只有在乾隆時期，全世界目前已知只有七幅所謂的乾隆「御容佛像」唐卡存世，有五幅在北京的兩個博物館，一幅在美國華盛頓的弗瑞爾博物館，還有一幅在西藏的布達拉宮，表示這是乾隆皇唐卡第一次到台灣。

在台灣「佛陀紀念館」展出的這幅唐卡來自紫禁城，主尊是穿僧衣的乾隆皇帝，第二層是乾隆上師三世章嘉活佛和諸佛弟子、菩薩像，豐富的色彩和層次的呈現，可看出當時宮廷和來自西藏的畫師功力，而這件有12億也買不到的唐卡，將於《國寶檔案》介紹給觀眾，敬請鎖定1月19號(星期四)晚間11點於人間衛視頻道播出的「國寶檔案--紫禁佛光專輯」。

(中時電子報)