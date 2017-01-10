MLB》上季打擊率2成06 光芒還是要簽他
前太空人外野手，季外投入自由市場的拉斯莫斯(Colby Rasmus)，據傳與光芒隊簽下合約，除了有可能擔起左外野空缺外，扛起指定打擊也不無可能。
先前效力過紅雀、藍鳥、太空人隊，這將是拉斯莫斯8年生涯第4隊，他2015年出賽137場，轟出生涯新高單季25轟，另有61分打點，6場季後賽還有4轟貢獻。
拉斯莫斯2015年球季結束後決定接受太空人隊的1580萬美金合格報價，成為少數接受合格報價的球員，去年年薪800萬美金是太空人全隊第2高薪，但卻因傷表現下滑，僅出賽107場，打擊率僅2成06。
預計拉斯莫斯加盟光芒隊後，除了可防守左外野，也可擔任外野金手套凱麥爾(Kevin Kiermaier)的替補或是指定打擊。
(中時電子報)
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