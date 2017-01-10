合併案通過後 雅虎女CEO梅爾辭職

執掌雅虎長達4年的女執行長梅爾，在如今確認合併後將辭職下台。（圖/美聯社）

網路搜尋引擎商雅虎（Yahoo Inc.）今宣布，在確定與美國最大的電信供應商威訊通訊（Verizon Communications Inc.）合併後，現任執行長梅爾（Marissa Mayer）和共同創始人大衛·費羅（David Filo）即日起辭去現有職務，連同5名原雅虎高層幹部亦同時下台。威訊通訊集團以48億美元（約1,584億台幣）收購雅虎，新執行長將由原博通（Broadcom Corp.）財務長博蘭特（Eric Brandt）接任。

據華爾街週刊（Wall Street Journal）報導，曾在網路界呼風喚雨的雅虎集團，在完成與美國最大的無線通信供應商威訊合併後，現任的女執行長梅爾將結束她長達4年的「治期」，和共同創辦人費羅等多位公司高層將下台一鞠躬，未來新公司的執行長將由原博通半導體的財務長博蘭特接手。未來公司名稱將改為「 Altaba Inc.」，新公司將擁有15%阿里巴巴（Alibaba Group Holding Ltd.）集團和35.5%雅虎日本（Yahoo Japan）的股份，這也是各家分析師認為當前雅虎最有價值的區塊。

雅虎以48億美元確定併入美國最大無線通訊商威訊。（圖/美聯社）

雅虎近年來受到谷歌（Google）強力排擠效應下，旗下網路市占率快速下滑，去年又遇到5億個用戶個資被駭的嚴重安全疏失，讓雅虎的市場聲望與名聲大跌不少。但即便如此，手中已握有網路服務商美國線上（AOL）的威訊，依然願意以戰略發展考量收購雅虎。但市場投資人對於此一併購案卻有兩種不同心情，雅虎的股價小幅度上漲、但威訊的股價卻呈現下跌狀態。

宣布辭職的執行長梅爾，史丹佛大學（Stanford University）資訊工程碩士，專長為人工智慧，1999年加入谷歌、成為集團最資深的員工之一。過去曾經是谷歌集團內首名女性工程師，最後靠著自身能力爬到該集團發言人與副執行長的職位。她在2012年被雅虎網羅，出任公司執行長一職至今。如今辭去雅虎職務的她，下一步的動向將倍受科技業與金融界關注。

(中時電子報)