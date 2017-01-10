電業法二讀 綠電可直供、未達規模免備用容量

立法院長蘇嘉全10日主持臨時會，進行「電業法部分條文修正草案」二讀。（姚志平攝）

立法院院會今先二讀《電業法》有共識之條文，包括輸配電業應優先併網、調度再生能源；放寬再生能源在一定裝置容量下，不受備用供電容量的限制等，以降低業者進入門檻，鼓勵綠能發展。

此外，二讀條文亦規定，再生能源得設置電源線聯結用戶，並直接供電與該用戶，不需如一般發電業只能售予公用售電業，再轉售給民眾。

因再生能源、綠電屬於潔淨能源，二讀條文亦規定，不受發電業每年純益須提撥之規定。依規定，發電業每年純益只要超過實收資本總額10%，就應提撥超出部分的半數；超過25%之部分，則應全數提撥；這筆提撥款的半數須用於維護機組、投資環保設備，半數應投資再生能源。

至於電業管制機關之位階；電力可靠度審議會、電業爭議調處審議會、電價費率審議組成之政府或民團代表何者不得少於2分之1；及非核家園之目標等爭議條文，仍待明日協商。

(中時)