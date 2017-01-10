美軍意見調查 中國對美構成重大威脅

最新公布的一項民意調查報告說，美國軍人視中國為對美國國家安全構成最大威脅的國家，許多軍人還認為歐巴馬總統實施的一些國防政策影響了美軍應對外國威脅的能力。

美國之音10日報導，美國《軍事時報》(Military Times) 1月8日公布了與紐約州雪城大學(Syracuse University)一起在2016年12月對1600多名現役軍人所做的民意調查，約70%的受訪者認為伊斯蘭國等恐怖組織對美國安全構成重大威脅，64%的受訪者認為中國對國家安全構成重大威脅，遠遠高出認為其他國家對美國安全構成重大威脅的受訪者比例。

美國國防部和軍方高級官員在公開場合曾多次稱俄羅斯是威脅美國國家安全的頭號國家，但是許多防務專家認為，跟中國相比，俄羅斯不具有跟美國長期對抗的經濟和軍事實力。

這項調查發現，51.5%的受訪軍人對即將卸任的三軍統帥歐巴馬總統持負面看法，只有36.4%的受訪官兵稱贊歐巴馬。

報告說，許多軍人批評歐巴馬在執政期間不斷削減國防預算、縮編軍隊，削弱了美軍應對傳統安全威脅的能力。

(旺報)