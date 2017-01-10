街頭鬥毆 李妍憬、運將傷害罪起訴
藝人李妍憬去年10月凌晨搭乘計程車與司機賀業輝爆發激烈口角，雙方甚至在車外起了肢體衝突，事後互控傷害。台北地檢署今日偵結，依傷害罪起訴李女、賀男，李女同車的劉姓女友人則獲不起訴處分。
李妍憬去年參加夜店萬聖節派對後，與劉姓女性友人搭計程車返家，疑因不滿司機賀業輝急煞車害她們想吐，嗆說：「你故意的喔？」雙方引爆口角，隨後當街扭打。
由於事後雙方互提告訴，李妍憬被警方依現行犯上銬逮捕送辦，檢察官複訊後命李女限制住居。李妍瑾當時僅表示「現在很害怕」，希望先休息，否認喝很醉，事後甚至透過余天烏龍爆料指遭警方脫衣搜身。
賀姓司機則指控，李妍憬還沒上車時就態度惡劣，當時停等紅燈時聽到後座乘客講話，回頭一問「請問妳是在跟我講話嗎？」，沒想到李妍憬就標罵三字經，下車後就開始攻擊他，不僅脫下馬靴攻擊他頭部，還用腳猛踹並拉扯衣服。
(中時)
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