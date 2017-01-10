傳言內閣改組 賀陳旦：心情像陽光

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面對傳言內閣將改組問題，交通部長賀陳旦今天上午接受媒體訪問時說，他的心情像今天的陽光一樣。

交通部上午舉行新春記者會，賀陳旦在記者會前接受媒體訪問，針對媒體詢問傳言內閣改組問題，他微笑並指著窗外說「和今天的陽光一樣」。1060110

(中央社)