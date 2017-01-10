川普女婿聘律師團 研究抽離家族事業
美國總統當選人川普今天宣布女婿庫許納將擔任白宮資深顧問。這項任命是否牴觸法律，目前不得而知。庫許納正與律師團研究自己如何抽離家族事業，以任職川普政府。
法新社報導，兩天後將召開勝選後首場記者會的川普（Donald Trump）宣布：「在選戰和交接期間，庫許納（Jared Kushner）早已是重要資產和值得信賴的策士。他能擔任我的政府重要領導職，我深感驕傲。」
但川普宣布這項任命時沒有直接提到反裙帶關係法或其他可能的利益衝突。
路透社報導，在面對反裙帶關係法（anti-nepotism law）時，這項任命可能成為棘手選擇。反裙帶關係法規定總統不得僱用家族成員擔任其政府職務，這項任命是否牴觸法律，目前不得而知。
「紐約時報」（The New York Times）報導，庫許納正與律師團研究自己如何抽離家族事業，以任職川普政府。
2009年與川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）結為夫妻的庫許納，自川普投入選戰初期開始就是重要幕僚，從川普的個人決定到選戰策略與募款，庫許納幾乎總攬所有相關事宜。
他領導家族的房地產集團庫許納公司（Kushner Companies），25歲時買下週報「紐約觀察家報」（NewYork Observer），目前擔任發行人。
中國大陸安邦保險集團正洽談投資1項紐約市旗艦大樓重新開發案，那棟大樓隸屬庫許納公司。
紐時7日獨家披露，詳盡說明在川普勝選後數日，庫許納與安邦集團董事長吳小暉在去年11月進行的會議相關內容。（譯者：中央社何宏儒）1060110
(中央社)
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