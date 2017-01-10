遭川普嗆聲 豐田擬對美投資百億美元

日本放送協會（NHK）等媒體報導，因在墨西哥建新廠計畫遭美國總統當選人川普批評的日本豐田汽車公司（Toyota）昨天宣布，計畫在美國投資100億美元。

美國總統當選人川普（Donald Trump）多次對於要在墨西哥設廠、生產的汽車廠商提出批判。日前，川普在社群網站推特發文表示，將對計畫在墨西哥設廠的豐田重課進口稅。川普的推文寫道：「如果不在美國設廠，就得付出巨額關稅。」

豐田汽車公司社長豐田章男昨天出席在美國底特律舉行的北美車展，在演講時宣布，今後5年，豐田計畫在美國投資100億美元。但他並沒說明這項投資計畫的具體內容。

豐田章男表示，豐田全球最大的工廠位於美國，參與豐田的開發、生產、販售的人在美國多達13萬6000人。約60年間，豐田在美國進行了220億美元的投資。

豐田目前並不考慮調整在墨西哥設廠的計畫。5日豐田章男在東京對媒體表示，一旦決定要設廠，就該負起僱用、對當地的責任。1060110

(中央社)