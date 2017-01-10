春節要出國 先查有無欠稅被限制出境
農曆春節6天假期，許多民眾會安排出國度假，法務部行政執行署屏東分署提醒，先查查自己有沒有因滯欠稅金、勞健保費、罰鍰等被限制出境，以免到了機場所有計畫泡湯。
屏東分署表示，曾有民眾滯欠綜合所得稅不到新台幣100萬元，欠稅金額雖未達稅捐稽徵法第24條限制出境標準，到了機場後才知道被法務部行政執行署限制出境，導致春節出國計畫泡湯。
屏東分署指出，雖然依稅捐稽徵法第24條第3項規定，個人或營利事業欠繳已確定的稅款及罰鍰，個人在新台幣100萬元以上，營利事業在200萬元以上，才會被財政部限制出境；但是法務部行政執行署執行法與稅捐稽徵法第24條不同。
屏東分署指出，法務部執行限制出境，只要義務人有行政執行法第17條第1項各款情事，例如：「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」、「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」、「於調查執行標的物時，對於執行人員拒絕陳述」、「經命其報告財產狀況，不為報告或為虛偽之報告」等，即使滯欠稅金、勞健保費、罰鍰總金額在100萬元以下，法務部行政執行署仍然可予限制出境。
不過，法務部行政執行署為了服務被限制出境的民眾，各分署在春節期間也都派員留守處理解除限制出境事宜，有需要的民眾可以先打電話連絡，查明滯欠的金額及繳納的方式。
民眾如要查詢自己有無被限制出境，可憑自然人憑證，於出國前事先上內政部移民署網站查詢，以免造成春節出遊遺憾。1060110
(中央社)
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