超車糾紛遭攔車追打 3男輕重傷送醫
一部自小客車今天凌晨行經高雄市林園區工業二路疑因超車糾紛，遭兩部自小客追逐攔下，車上3名乘客遭對方多人持械圍攻成傷送醫，案發後滋事者逃逸，警方已鎖定犯案車輛緝兇。
警方說，這起案件發生在凌晨2時左右，一部自小客車行經林園工業路二段遭後方兩部自小客飛車追逐，隨後被對方攔下，除駕駛外，車上3名男姓乘客被對方多人分持棍棒及刀械圍毆，造成1人重傷，2人輕傷。
駕駛黃姓男子說，他開車搭載林姓、王姓及李姓友人去屏東東港吃完宵夜，返程從雙園大橋下橋，行經工業二路時，因超車遭兩部自小客車沿路追逐至工業二路250巷口附近遭攔下，對方兩部自小客車約8人下車，分持鐵棍及西瓜刀攻擊他們，造成隨行3名友人輕重傷。
警方表示，警方據報3分鐘內趕到，對方已逃逸無蹤，3名傷者經送醫都沒生命危險。
警方指出，被害人座車雖沒有行車記錄器，在慌亂中也沒有記下對方車號，但經調閱附近路口監視器已鎖定犯案車輛緝兇。1060110
(中央社)
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