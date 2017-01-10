戲劇院整修開館演出 無垢劇場潮再加演
國家戲劇院歷經30年以來首次大整修後，3月重新開館的第一檔演出，將呈現無垢舞蹈劇場「潮」，因接獲許多觀眾反映，演出決定再加開一場。
曾以「天、地、人」三部曲「醮」、「花神祭」、「觀」，享譽國際的無垢舞蹈劇場，暌違8年未推出新作，編舞家林麗珍新作「潮」演出的訊息一推出，票房在短時間內，以最快速度突破9成佳績。
8年未推出新作，林麗珍表示，「我的每一部作品，都與生活有關，每一個新作品的誕生，都需要長時間的醞釀、沈澱，才可能孕育出一個新作品」。
生長於基隆的林麗珍有感於台灣四面環海，海洋的潮水，滋養了每一位台灣的島民。而潮水可以化為雨、雲、江、海，它的循環正如同於生命的循環，當中蘊含宏大的生命思維與宇宙觀，正是自然賦予人們的本性。
林麗珍選擇以潮水循環做為最新創作的主軸，期盼將這幾年沉澱過後的涓滴之流，匯聚成一首生命詩歌，由無垢舞蹈劇場首席舞者吳明璟、鄭傑文擔綱主角，劃出生命的浪潮。
「潮」原訂3月9日至12日在台北國家戲劇院演出5場，為了滿足觀眾期盼，3月8日晚場加開一場，加開場次將於今天中午12時在兩廳院售票系統準時啟售。1060110
(中央社)
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