接棒朱立倫？侯友宜妙回「正在跑步」
新北市長朱立倫任期剩下不到2年，外傳副市長侯友宜、李四川都是屬意的接棒人選，新北市副市長侯友宜今（10日）主持市政會議時，對局長耳提面命，任期雖然剩下不到2年，但市政工作是一棒接一棒，中、長期規畫必須到位，這番話格外引人聯想。
會後受訪，侯友宜強調，市政工作本來就是一棒接一棒，如他在擔任警政署長或局長，即使面對任期將結束，都是抱持成功未必在我的理念，仍會做長期施政規畫。
媒體詢問侯友宜所稱「一棒接一棒」，是否有意接棒朱立倫？侯友宜打趣的說，「他是正在跑的人，每天都在跑步。」以跑步形容正在執政的現況，未表態接棒意願及動向。
(中時)
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