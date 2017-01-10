中韓關係緊繃 中共軍機9日進入韓國防空識別區

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韓媒報導，據韓國政府一位消息人士9日透露，10餘架中國軍用飛機當天多次進入韓國防空識別區（KADIZ），韓國空軍緊急出動10餘架戰鬥機前往該空域進行巡航。

報導引述該人士說，中方10餘架軍用飛機從當天上午10時至下午3時多次進入位於濟州島西南海域的離於島（蘇岩礁）鄰近韓國防空識別區（KADIZ），韓空軍發現該情況後緊急出動F-15K、KF-16等10多架戰機前往離於島附近的防空識別區進行巡航。

據悉，韓軍戰機向中方軍用飛機發出了警告信號，韓空軍還通過直通電話向中國空軍方面進行警告；進入韓國防空識別區的中方軍機包括轟炸機、預警機等。

大陸觀察者網報導，蘇岩礁距離韓國最南端馬羅島149公里，距離中國附近海域247公里，該海域是中韓主張的專屬經濟區的重疊區域。為解決海域分界線問題，中韓兩國從1996年起至2008年11月先後舉行了14次會議，但未能縮小意見分歧。2013年12月8日韓國單方面宣稱擴大其防空識別區（KADIZ），將蘇岩礁附近區域納入防空識別區中，與中國東海防空識別區區域部分重疊。

(旺報)