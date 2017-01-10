未來5年全球風險大增 美情報機構：中俄成隱憂
美國國家情報委員會9日發表四年一度報告，指出由於全球經濟成長速度放緩，二戰後的世界秩序逐漸動搖，民族主義被反對全球化的情緒點燃，未來5年全球衝突風險將達到冷戰之後的最高水準，而更加強勢的俄羅斯和中國，將成為未來的不穩定因素。
美國國家情報委員會在《全球趨勢：進步的悖論》報告中寫到，恐怖主義威脅將在未來10年增加，因為眾多的小團體及個人將利用「新觀念、新技術以及新關係」擴展恐怖活動。當西方國家降低對外部世界關心，美國政局又出現不確定性時，中國與俄羅斯將挑戰美國的影響力。
該報告雖不認為美國面臨衝突後會爆發戰爭，但會帶來出現巨大判斷錯誤的風險。「過分相信物質力量可以控制，會導致國家間發生衝突的風險升級」，美國國家情報委員會表示，國家間價值觀與利益的區別，以及尋求地區控制權，將助長「一個爭奪勢力範圍的世界」。
報告強調，川普政府需要克服諸多困難才能改善與俄羅斯的關係，以及在經濟上保障與中國公平競爭環境。中國駐美大使崔天凱去年曾說過，中國堅持和平發展道路，堅持改革開放，繼續致力於發展強勁持久的中美關係，並與國際社會一道，建立合作共贏、共同發展的新型國際關係。
(中時電子報)
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