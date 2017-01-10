網球》夠有種! 澳洲壞小子穿f＊＊＊川普T恤

澳洲壞小子基瑞歐斯穿f***川普T恤。(截自推特)

澳洲壞小子基瑞歐斯又有驚人之舉，不過這回或許會讓不少人拍手叫好。近日他在澳洲雪梨Fast 4網球表演賽賽後訪問時，穿上美國候任總統川普（Donald John Trump）長著牛角的反川普T恤，T恤下頭還寫著「f***川普」。

基瑞歐斯在Fast 4網球表演賽擊敗西班牙「蠻牛」納達爾，但賽後接受媒體訪問時令人吸睛的是他穿著的T恤，被問到為何著此T恤，基瑞歐斯則表示，「這已經講得很明白。」

對即將到來的澳網，身為地主的基瑞歐斯躍躍欲試，特別是在Fast 4撂倒納達爾後更令他充滿能量，「雖然只是Fast 4，但在擊球或者發球、回擊時仍能感覺到自信。我想我各方面都做得很好，賽事也並不好打。」

(中時電子報)