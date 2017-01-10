超車糾紛遭追打 1男傷口深可見骨

今天凌晨在高雄市林園區因超車糾紛遭追打的3名男子，其中一人多處撕裂傷，傷口深可見骨住院治療，另兩人多處挫傷經治療後已出院。

這起案件發生在凌晨2時左右，一部自小客車行經林園工業路二段遭後方兩部自小客飛車追逐，隨後被對方攔下，除駕駛外，車上3名男姓乘客被對方多人分持棍棒及刀械圍毆，造成3輕重傷送高雄市立小港醫院急救。

小港醫院說，這3名男性患者凌晨3時左右由119救護車送來急診，其中林姓男子多處撕裂傷，傷口深可見骨留院治療，沒有生命危險，另王姓及李姓男子多處挫傷，經治療後已出院。1060110

(中央社)