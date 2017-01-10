維冠倖存者詢問北上 賴清德笑得很開心

我要評比

(中央社記者張榮祥台南10日電）台南市長賴清德的下一步備受關注，維冠大樓倖存者洪家益今天看到賴清德，劈頭就問「聽說市長要北上了，加油」，賴清德未正面回應，但笑得很開心。

年關已近，台南維冠大樓去年小年夜遇強震倒塌，逾百人罹難，賴清德今天上午專程探望雙腿截肢的維冠倖存者洪家益，洪家益很關心賴清德可能北上事宜，劈頭就問「聽說市長要北上了，加油」。

媒體也利用機會詢問賴清德是否北上，賴清德笑著說，今天是來看洪家益、太太和小孩，主角是他們。

洪家益說，市長要北上了，社會局是否會繼續協助他們，因為他們實在很需要被長期照護。在場的社會局長劉淑惠當場允諾說，會繼續照護，關懷計畫不會斷，可以放心。1060110

(中央社)