C羅贏得FIFA世界足球先生 去年大放異彩
西甲皇家馬德里隊的葡萄牙籍巨星羅納度（Cristiano Ronaldo），今天榮獲國際足總（FIFA）世界足球先生。C羅2016年帶領皇馬及葡萄牙隊發光發熱，這是他所拿到的最新獎項。
法新社報導，去年率隊在英超完成神話故事般封王之舉的列斯特城（Leicester City）總教練拉涅里（Claudio Ranieri），則獲得世界最佳男足教練。
31歲的C羅今晚擊敗阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）、上季歐冠頂尖球員的法國球星格里茲曼（Antoine Griezmann），贏得2016年世界足球先生。
在獲得世界足球先生之前，C羅已先拿到金球獎。去年C羅大放異彩，在歐洲冠軍聯賽12場踢進16球、贏得第3座歐冠冠軍，並率葡萄牙隊在2016歐洲國家盃奪冠，讓葡萄牙拿到第一座大型賽事的冠軍。
從國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）手中接過獎盃的C羅說：「2016是我生涯最棒的一年；在個人及比賽競技水平上，都是最好的一年。」
65歲的拉涅里則擊敗皇馬教頭席丹（Zinedine Zidane）、葡萄牙隊教頭桑托斯（Fernando Santos），拿下最佳教練。他從阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）手中接過獎盃時表示，能贏得此殊榮「令人難以置信」。
在拉涅里帶領下，列斯特城隊上季以1賠5000的賠率在英超封王，創下英格蘭足球史最大驚奇之一。（譯者：中央社陳亦偉）1060110
(中央社)
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