身世造假搞大了 海倫清桃恐吃官司
藝人海倫清桃身分造假風波越演越烈，出版其自傳的出版社已公告接受退書，甚至不排除向她索賠，現她恐涉違造文書吃上官司。
書商在海倫清桃開記者會後，宣布全面回收書籍，她事後回應沒有說自傳是真實的故事，內容是融合自己和老公的故事，據《聯合報》報導，出版社表示目前先對讀者負責，後續問題尚未討論到，但不排除向海倫清桃索賠。
而她領有新聞局發的「電影從業人員登記證」，上面出生地為「台灣花蓮」，現身世曝光，不只證件失效，恐涉違造文書吃上官司。
(中時電子報)
關鍵字：海倫清桃
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