布吉納法索衛生部長訪台 觀摩台灣經驗
外交部上午表示，布吉納法索衛生部長魏瑪勒（Smaïla Ouedraogo）一行5人9日至13日訪台；體驗及觀摩臺灣經驗，瞭解我國醫衛基礎建設與制度發展，並期深化兩國衛生主管機關之交流合作。
外交部指出，訪團在台停留期間將拜會衛生福利部、衛生福利部中央健康保險署、國際合作發展基金會，埔里基督教醫院、童綜合醫院，及三軍總醫院等並接受外交部款宴；另將參訪台北101大樓、日月潭風景區及光華數位新天地等文經建設，以瞭解我國各方面發展現況。
魏瑪勒去年1月獲任命為布國衛生部長。此次訪團成員尚包括該部技監魏多格（Dieu-Donné Ouedraogo）、「興建保健及社會促進中心及醫療中心」計畫協調人桑哥拉（Daouda Sangla）、公眾關係司長魏朵珂（Raïssa Ouedraogo）及計畫協調司長黛碧蕊（Estelle Edith Dabire/Dembelle）等官員。魏瑪勒部長從政前曾擔任急診室醫生及任教於大學醫學院。
(旺報)
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