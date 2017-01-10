牙醫恐失業？英研究：阿茲海默藥可修復蛀牙

英國研究阿茲海默藥可修復蛀牙。(美聯社)

蛀牙是很常見的口腔疾病，沒即時修補容易引起牙痛，所以要預防蛀牙，最重要的就是要做好口腔清潔。但不幸，根據國民健康局統計報告指出，高達90%以上成人有蛀牙。不過，倫敦國王學院（Kings College London）發現，若以阿茲海默症患者的藥物「Tideglusib」進行治療，能夠刺激牙齒再生和修復蛀牙。

產生蛀牙的主要因素是食物殘渣沾黏牙齒表面，經細菌分解，產生酸性物質使牙齒脫鈣與腐蝕，形成蛀牙。但多數民眾覺得看牙可怕，光聽到鑽磨聲音就頭皮發麻，導致未能即時處理，讓蛀牙情況更為嚴重。

但英國倫敦國王學院學者研究指出，過去我們認為牙齒自癒能力有限，僅有牙本質可再生，如果蛀到牙髓暴露就難以修復，牙醫會用水銀或陶瓷填補蛀牙，但填充物可能隨時間脫落，需要再重新治療。

學者表示，若以阿茲海默症藥物「Tideglusib」治療蛀牙，能夠促進牙本質的自然修復機制，已用老鼠的牙齒實驗，效果卓著。實驗主要是用海綿浸泡藥物，將其插入患部，能夠刺激牙齒再生和修復蛀牙。由於海綿是由膠原蛋白製成，隨著時間會消失，只留下修復的牙齒。

研究員夏普（Paul Sharpe）表示，藥物「Tideglusib」已被證實，在臨床試驗中是安全的，使得這種牙​​科治療迅速進入診所。這項研究近日被發表在科學報告《Scientific Reports》裡。

提醒民眾口腔保健是一輩子的事，建議民眾應維持定期洗牙的習慣，並建立正確的潔牙觀念。

(中時電子報)