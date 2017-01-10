丹麥啟動對崔順實女兒的引渡調查

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南韓駐丹麥大使館昨天向丹麥檢方遞交對親信門主角崔順實之女鄭尤拉的引渡申請書，並請求丹麥檢方儘早決定強制遣返與否。丹麥檢方因此正式啟動對鄭女的引渡調查。

南韓聯合新聞通訊社發自丹麥的報導指出，南韓6日透過電子郵件向丹麥檢方遞交長達200頁的罪犯引渡申請書。

南韓駐丹麥大使崔在哲7日會見丹麥檢方相關人士強調此案的重要性，請求丹麥迅速展開調查。

據報導，南韓外交部已通知丹麥警方，自韓國時間今天零時起將鄭尤拉的護照作廢，由於鄭女被丹麥司法機關監禁，在丹麥檢方對鄭女進行引渡調查期間，鄭女不會因非法居留而被強制驅逐出境。1060110

(中央社)