小牛一哥 得意談愛妻

美國職籃NBA達拉斯小牛隊主將「德國坦克」諾威茨基（Dirk Nowitzki），這個球季因傷影響場上表現，不過談到肯亞裔的妻子，十分珍惜又疼愛不已。

運動頻道ESPN旗下網站The Undefeated，專訪小牛一哥諾威茨基，談談這段跨種族的愛情故事。

諾威茨基說，他與太太潔西卡諾威茨基（Jessica Nowitzki）相識是在2010年2月，那是NBA全明星賽周末晚的下雪夜，塞內加爾的非營利組織在達拉斯舉辦公益慈善活動。

這輛德國坦克被潔西卡煞到，雖然答應主辦單位的邀約做公益，但是已經有些醉翁之意不在酒了，於是就與這位在達拉斯藝廊工作的非裔女子墜入愛河，2012年7月20日，兩人在美國締結連理。

小牛一哥說種族的差異不是距離，他的婚姻如此幸福美滿，關鍵在於愛妻很有吸引力，彼此性格也是一拍即合，另一半喜歡美術體育，她的親兄弟是足球員，而且兩人共同喜愛的運動是網球，愛家喜歡小孩更喜歡旅遊。

至於維持美滿婚姻的關鍵，諾威茨基說，認識愛妻的人都對她讚不絕口，夫妻相處如球隊不能彼此同床異夢，必須齊心且信念一致，如此兩人才能培養好的默契。

雖然家庭幸福美滿，不過這個球季諾威茨基因傷影響球場上的表現，總計這個球季目前平均上場時間23.6分鐘，平均得分11.8與5.4個籃板。1060110

(中央社)