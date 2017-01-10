春節北高通行時間 交部不扛保證十字架
交通部今天上午舉行新春記者會，不同以往歷任部長都對春節國道北高通行時間做5或6小時承諾；賀陳旦說，大家應面對塞車事實，交通部不應單獨扛北高通行時間保證十字架。
賀陳旦說，春節國道真正通行時間，要看用路人上路的時段，如果是在易塞車時段上路，無法保證不壅塞，所以他對春節北高通行時間無標準答案，交通部不該單獨扛春節北高通行6小時保證的十字架。
賀陳旦表示，台灣高、快速公路網可服務的人口比達96%以上，不輸先進國家，但現在道路建設投資效益低，道路興建追不上汽車成長，加上近幾年減低貨物稅，油價也降低，小汽車成長相當快，大家應面對國道在假期部分時段易塞車事實。
不過，賀陳旦也說，現在高公局有很多國道路況預測，用路人上路前多參考，也建議短程用路人不輕易上國道，同時多利用替代道路，避開塞車。1060110
(中央社)
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