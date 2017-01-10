深化交流 布吉納法索衛生部長來訪

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外交部今天表示，布吉納法索衛生部長魏瑪勒（Smaila Ouedraogo）應中華民國政府邀請自1月9日起率團訪台，盼深化兩國衛生主管機關交流。

魏瑪勒首次訪台，從政前曾擔任急診室醫生及任教於大學醫學院，停留期間將拜會衛生福利部、衛生福利部中央健康保險署、國際合作發展基金會，埔里基督教醫院、童綜合醫院及三軍總醫院等並接受外交部款宴。

其它訪團成員尚包括布國衛生部技監魏多格（Dieu-Donne Ouedraogo）、「興建保健及社會促進中心及醫療中心」計畫協調人桑哥拉（Daouda Sangla）、公眾關係司長魏朵珂（Raissa Ouedraogo）及計畫協調司長黛碧蕊（Estelle Edith Dabire/Dembelle）等官員。

外交部指出，公衛醫療為台、布雙邊4大合作要項之一，與布國自民國83年復交以來，兩國透過制度化合作協商機制，持續推動各項雙邊合作計畫，成果豐碩，人民均蒙其利。1060110

(中央社)