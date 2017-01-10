陸專家：殲15在南海重點訓練夜間起降

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中共海軍航空母艦遼寧號編隊近期在南海演訓，中國大陸軍事專家認為，殲15艦載戰鬥機夜間起降是訓練重點，也是檢驗航空兵部隊作戰能力的重要指標。

人民網報導，與渤海、黃海和東海相比，南海海域水文氣象條件更複雜，加上連日受冷空氣影響，訓練海域海況較差，遼寧號艦上人員可感受到明顯搖晃，為艦載機起降訓練帶來不少挑戰。

大陸軍事專家尹卓接受大陸中央電視台採訪時說，南海氣象環境比較複雜，遼寧號編隊這次組織多架次艦載機演練，夜間起降是考核重點。

大陸軍事專家王明志指出，艦載機夜間起降需藉助燈光，一般要打開探照燈照亮跑道。但為了提高夜間訓練難度，也可不用探照燈，而是要求飛行員根據跑道旁的標誌燈起降，這對飛行員技術是很大的考驗。

王明志說，加強夜間飛行訓練，是因為現在空中作戰主要在夜間進行。因此夜間飛行訓練是檢驗一支航空兵部隊，包括艦載機部隊作戰能力的重要指標。

他表示，對航空母艦戰鬥群而言，艦載機夜間起降訓練也可提升艦上人員在夜間條件下作業的熟悉程度，確保甲板作業有序進行，支援飛機安全起降。1060110

(中央社)