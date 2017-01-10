宜縣府5名一級主管異動 16日起生效

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宜蘭縣副縣長吳澤成今天說，縣府包含地政處、社會處、地方稅務局、環保局與教育處共5個局處一級主管異動，16日起生效。

吳澤成上午在縣務會議中，代替目前出國的縣長林聰賢宣布相關人事案。原任地政處長余聯興、社會處長劉富美、地方稅務局長呂莉莉，都轉任參議。新任地政處長由參議黃志良接任、新任社會處長商調宜蘭市公所主任秘書楊秀川接任，新任地方稅務局長由劉富美代理。

縣府消保官周錫福接任環保局長，農業處副處長陳文進與動植物防疫所長張經緯互調。以上異動從16日起生效。

此外，教育處長將由台北市立中正高中校長簡菲莉接任，2月1日起生效。1060110

(中央社)