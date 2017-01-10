快學！名作家蔡詩萍「擄獲女心絕招」 讓妻笑開懷
台灣知名作家兼媒體工作者蔡詩萍，與老婆林書煒之間相差17歲的愛情，在上一代不稀奇，但在當代卻相當少見，因此一直為人所津津樂道，而兩人結婚14年來，一直恩愛相扶持，被視為銀色夫妻檔，而兩人感情好不是偶然，大作家對於抓牢嬌妻芳心，有一套「絕招」。
昨晚林書煒在臉書發布一則短片，畫面中她到廣播電台準備節目資料，而老公蔡詩萍竟浪漫捧著一大束鮮花突襲，原來昨天是林書煒廣播新節目首播，做老公的現身表達心意，讓老婆大人好開心，驚喜全寫在臉上。
不僅突襲，蔡詩萍更當場獻吻，讓林書煒燦爛一笑，夫妻感情有夠甜蜜，羨煞網友，直呼原來蔡詩對「萍擄獲女心」有一套撇步，當初大概就是用這份浪漫，才將美嬌娘娶進門，然主角林書煒倒沒提這夢幻的氣氛，而是害羞直呼：「哇哈哈~蔡爸爸突擊直播間現場，我的反應&表情也太“阿嬸”了啊！」。
(中時電子報)
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