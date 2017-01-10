賴清德探維冠受災戶 遭問市長若北上我們怎麼辦？
去年0206小年夜台南凌晨強震，造成維冠大樓倒塌釀115死，震災即將屆滿周年，台南市長賴清德今天一早，先後拜訪因地震失去左腳的李宗典和雙腿截肢的洪家益，2人歷經劫難，如今都帶著笑容重生，其中，洪家益還開口問賴清德「你若北上，我們怎麼辦？」賴則強調，不論是否北上，關懷都不會中斷。
賴清德一早分別前往李宗典、洪家益住處致贈春節慰問金，賴清德說，他們2位是這場地震中受創嚴重，分別失去左腳和下半身，即使如此卻依然勇敢面對人生，過年快到了，社會各界也想了解大家過得好不好？李宗典也感謝市長、社會局一路以來的關心，「託大家的福，感受社會滿滿的愛。」
李宗典說，地震至今仍是內心揮之不去的噩夢，但多想無益，一想起就會唸佛號，希望迴向給媽媽，讓她不受苦。目前每週二至五上午到診所復健，下午到公司上班，工作5小時，他說，老闆、同事人很好，給他輕鬆一點的工作，生活不可能跟以前依樣，但生活還是要過。
目前以訂製滑板、輪椅代步，他特別鼓勵洪日後若身體好一點，可以走進校園、社團，將自身經歷分享給更多人知道，鼓舞面臨低潮、困境的人。洪家益也感謝市府讓他們生活有後盾，他強調，過去的事就讓它過去了，重點是希望維冠的事件不要再發生。
賴清德說，市府照顧維冠受災戶採取雙軌制，讓想離開、想重建的人都能趕快展開人生新頁，李宗典和洪家益都是選擇離開，市府也協助他們離開傷心地，讓受災戶生活得以趕快安頓。
(中時)
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