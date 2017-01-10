向川普輸誠？豐田宣布5年對美投資百億美元
豐田汽車社長豐田章男9日在北美國際汽車展演講時宣布，今後5年間將向美國投資100億美元，將用這筆款項為引入新款車做準備及提高生産效率。日媒分析，豐田在川普表示不滿後決定向美投資，這是在積極採取措施避免矛頭鋒化。
據《日經新聞網》報導，豐田預定在2017年內啟動在美國肯塔基工廠生産主力轎車camry的新款車。投資預定用於camry等新款車的生産，工廠的生産效率也將隨之提高。
美國準總統川普5日在推特上開炮，就豐田在墨西哥建設新工廠一事威脅說「沒門！不在美國設廠，就得支付高額關稅」。面對川普的發難，日本輿論擔心，川普上台後美日貿易摩擦將升級，乃至動搖美日同盟關係基礎。
豐田目前不考慮調整在墨西哥設廠的計畫，豐田章男5日曾對媒體表示，一旦決定要設廠，就該負起雇用、對當地的責任，強調豐田汽車目前已在美國雇用13.6 萬名員工，過去60 年來總計在美國投資了220 億美元，產量與聘雇人數並不會因為在墨西哥興建新工廠而降低。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。