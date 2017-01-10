向川普輸誠？豐田宣布5年對美投資百億美元

豐田汽車社長豐田章男9日在北美國際汽車展演講時宣布，今後5年間將向美國投資100億美元。(美聯社)

豐田汽車社長豐田章男9日在北美國際汽車展演講時宣布，今後5年間將向美國投資100億美元，將用這筆款項為引入新款車做準備及提高生産效率。日媒分析，豐田在川普表示不滿後決定向美投資，這是在積極採取措施避免矛頭鋒化。

據《日經新聞網》報導，豐田預定在2017年內啟動在美國肯塔基工廠生産主力轎車camry的新款車。投資預定用於camry等新款車的生産，工廠的生産效率也將隨之提高。

美國準總統川普5日在推特上開炮，就豐田在墨西哥建設新工廠一事威脅說「沒門！不在美國設廠，就得支付高額關稅」。面對川普的發難，日本輿論擔心，川普上台後美日貿易摩擦將升級，乃至動搖美日同盟關係基礎。

豐田目前不考慮調整在墨西哥設廠的計畫，豐田章男5日曾對媒體表示，一旦決定要設廠，就該負起雇用、對當地的責任，強調豐田汽車目前已在美國雇用13.6 萬名員工，過去60 年來總計在美國投資了220 億美元，產量與聘雇人數並不會因為在墨西哥興建新工廠而降低。

(旺報)