川普讚馬雲：會為美國中小企業作事

阿里巴巴集團表示，阿里巴巴集團董事局主席馬雲1月9日在紐約與美國即將上任的總統川普會面，討論如何支持100萬家美國中小企業，將美國農產品及當地服務等通過阿里巴巴的平台銷往中國及亞洲。

馬雲向川普表達了促進中美兩國企業間友好合作的願望，重點交談如何幫助美國中小企業、年輕人以及美國農民，通過阿里巴巴的平台接觸到中國以及更多國家的市場和消費者。

會後與現場媒體交流，川普除表明雙方有良好會面外，更讚馬雲是一位出色的創業家、全球最好的企業家之一，並表明會與馬雲做一些對中小企業而言甚為偉大的事情。

(旺報)