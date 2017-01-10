朝日啤酒將自中國撤離農業乳業事業

日本朝日啤酒公司計畫撤退在中國的農業和乳業事業，並將兩個生產基地出售給中國的新希望集團。

日本新聞網消息指出，朝日啤酒公司在2006年於山東省萊陽市設立了一家「山東朝日綠源農業高新技術有限公司」，開始使用日本的農業技術與經驗，開展有機蔬菜的種植。2008年，又設立「山東朝日綠源乳業有限公司」，從澳洲引進優良的奶牛，生產高質奶牛製品。並與綠源農業高新技術有限公司連動，將牛糞用於有機蔬菜的種植。這一良性的傳統農業的種植和養殖方式由於難以實現產業規模，因此，這兩家公司一直處於赤字運營的狀態。

朝日啤酒公司相關人士表示，山東生產的高質鮮奶原計畫以北京和上海等日本人比較集中的都市為主要銷售市場，但是由於中國的鮮奶物流並不能實現日本那樣的暢通與保質的管道，因此，這些高質牛奶的銷售市場一直無法打開，因此決定終止在中國的農業與乳業的事業，今後將主要精力集中於啤酒這一主業。

(旺報)