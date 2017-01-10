藍50年黨員：若無法再執政　乾脆被統一

郝龍斌（左）、洪秀柱、吳敦義已表態要參選下一屆國民黨黨主席。（中時資料照）

國民黨將於5月20日選出新任黨主席，目前洪秀柱、吳敦義、郝龍斌都已表態要出馬參選，不過基層的聲音他們真的知道嗎？擁有近50年黨齡的詹俊明指出，看見各方為了主席之位角力，覺得很鬱悶；他還表示，若藍軍無法重新執政，不如被統一算了。

詹俊明是一名退休的桃園理化老師，他昨（9）日前往國民黨桃園市黨部繳黨費時，接受《中評社》訪問。詹俊明認為，國民黨目前的情況比2000年時還要慘，加上民進黨上台後搞得烏煙瘴氣，藍營又有一群人出來搶當主席，讓他心裡相當鬱悶。

而被問到支持誰當主席時，詹俊明說自己沒有對誰特別喜好，只希望國民黨別在當乖乖派，要有改革的魄力；他甚至覺得，如果國民黨沒辦法再次執政，乾脆被統一好了。

(中時電子報)