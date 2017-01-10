藍50年黨員：若無法再執政 乾脆被統一
國民黨將於5月20日選出新任黨主席，目前洪秀柱、吳敦義、郝龍斌都已表態要出馬參選，不過基層的聲音他們真的知道嗎？擁有近50年黨齡的詹俊明指出，看見各方為了主席之位角力，覺得很鬱悶；他還表示，若藍軍無法重新執政，不如被統一算了。
詹俊明是一名退休的桃園理化老師，他昨（9）日前往國民黨桃園市黨部繳黨費時，接受《中評社》訪問。詹俊明認為，國民黨目前的情況比2000年時還要慘，加上民進黨上台後搞得烏煙瘴氣，藍營又有一群人出來搶當主席，讓他心裡相當鬱悶。
而被問到支持誰當主席時，詹俊明說自己沒有對誰特別喜好，只希望國民黨別在當乖乖派，要有改革的魄力；他甚至覺得，如果國民黨沒辦法再次執政，乾脆被統一好了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。