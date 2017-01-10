網球》目標挑戰莫瑞、喬帥 蠻牛：不然回家釣魚
澳網下周即將開戰，西班牙名將納達爾亟欲自去年傷勢中重返巔峰，在開季首站布里斯本網賽八強止步後，這位前球王坦言自己並非百分之百狀態，但自信仍在，放眼挑戰新科球王莫瑞、塞爾維亞名將喬柯維奇。
生涯14座大賽單打金盃，但納達爾在澳網僅拿過一次，今年自手腕傷勢中復出，開季首站雖然止步八強，不過他信心不減，「如果接下來11個月，我沒能有機會挑戰莫瑞或喬帥，那我倒不如回家釣魚。」
納達爾表示，為了重要的事物努力拚戰是他的真正目標，而那最重要的就是打敗強敵，「我知道我想擊敗他們。如果我夠努力、保持動力和熱情。如果我是樂在其中的，我相信我能完成我想要的。」
納達爾坦言說自己是「百分百」狀態那絕對是說謊，「當你兩周打了6場比賽，要說自己已經回復到最佳狀態是不可能的。但我覺得澳網是個機會。」
生涯唯一一次澳網封王已是2009年，2014年屈居亞軍，納達爾沒忘記去年一輪遊的慘劇，但對於澳網樂觀以對，「去年是艱難的一年，我期盼今年能有所改變、展現更好一面。」
(中時電子報)
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