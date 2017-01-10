圍巾惹禍 陸媒報導女子騎車意外被勒死

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中國大陸浙江省近日發生一起意外死亡事件，1名女子駕駛電動自行車時，突然倒地死亡，報導認為，她是被脖子上的圍巾勒死的。

南方都市報今天報導，死者姓陳，45歲。6日傍晚，她被送到浙江醫院急診科，當時已經沒有呼吸心跳，脖子上則纏著一條圍巾，頸部有明顯淤痕。

報導表示，院方對這名女士搶救了80分鐘，但還是沒能救回來。

據報導，打急救電話的是一名路過的姑娘，她向相關部門說，事發時看到該女子騎著電動自行車突然倒地，沒再起來。

報導表示，死者的腦部沒有明顯外傷，從脖子傷痕來看，圍巾嫌疑最大；死者的圍巾長約1公尺，很可能是騎車時鉤到路面的障礙物，且力量很猛。

據報導，圍巾肇事新聞在大陸屢見不鮮，民眾走路、騎車或上下手扶電梯時，圍巾都有可能夾進車輪或電梯的縫隙中。1060110

(中央社)