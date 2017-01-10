女團TWICE將於2月舉行首場演唱會

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我要評比

南韓造星經紀公司JYP娛樂今天透露，旗下女團TWICE將於2月17至19日在首爾奧林匹克公園舉行演唱會。

南韓「亞洲經濟」引述JYP娛樂消息人士表示，為了答謝粉絲們1年多來對TWICE的支持與厚愛，將於2月舉行為期3天的演唱會，希望大家多多支持。

演唱會名為「TWICE 1ST TOUR 'TWICELAND–The Opening-」，是成員們出道1年零4個月來舉行的首場單獨演唱會。1060110

(中央社)