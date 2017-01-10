尼國總統會見蔡總統 支持台灣國際參與

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外交部今天表示，總統蔡英文在數小時前已與尼加拉瓜總統奧蒂嘉（DanielOrtega）會面，奧蒂嘉表示基於公平正義原則繼績支持中華民國國際參與。

外交部拉美司副司長韓志正在例行記者會表示，蔡總統在數小時前已與奧蒂嘉會面，會面時間約一個小時，初步了解，奧蒂嘉指出，對中華民國合作計畫及援助成效表示感謝，且基於公平正義原則，將繼續支持中華民國國際參與。1060110

(中央社)