侯友宜：三環三線 一棒接一棒做下去

新北市副市長侯友宜（圖）10日表示，市長朱立倫雖剩不到兩年任期，但重大的市政建設仍要以長遠的眼光持續規劃，不管日後誰當市長，他期勉市府公務員以「一棒接一棒」的精神努力。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年1月10日

新北市副市長侯友宜今天表示，市長朱立倫雖剩不到兩年任期，但重大的市政建設仍要以長遠的眼光持續規劃，不管日後誰當市長，他期勉市府公務員以「一棒接一棒」的精神努力。

新北市長朱立倫休假出國前往美國訪問，今天的市政會議由副市長侯友宜主持，聽取民政局長江俊霆簡報殯葬設施後，稱讚這是「第一哩路」，是為了以後土地規劃利用、移風易俗、改革社會風氣而努力。

尤其，面臨人口結構急速老化，殯葬設施土地取得不易，高齡化社會衍生的殯儀館冰櫃不足、好日子禮廳不敷使用、等待火化日子延長，侯友宜希望將台灣的殯葬習俗，比照國外的模式，將追思縮小到至親好友在墓園裡面緬懷。

侯友宜說，不要因為市長朱立倫的任期剩下兩年，整個市政建設的規劃就有所怠惰，「要一棒接一棒傳下去」，中長期的市政建設仍要規劃，以開創更便民的服務。他強調，「成功未必在我」，有些建設在任內是不一定做完的，希望下一棒接續下去。

他強調，這是公務員規劃市政應有的態度，「要拜託大家」。受訪時，侯友宜說，市政的工作本來就是一棒接一棒承傳下去，下一棒誰接都不是那麼重要，但現階段這一棒的人要做好。

侯友宜說，「現在還有不到兩年任期，仍有許多長遠規劃必須到位，不要因為未來看不到結果就不做。」

侯友宜說，市政是延續性的，「我以前當署長（警政署）或局長時，都是5年、8年在規劃建設，即使任期末，也持續規劃下一個8年。」

侯友宜坦言，捷運「三環三線」建設不可能在哪一個首長任內完成，當然是一棒接一棒做下去，因此，提醒同仁未來的態度也是如此。

有媒體詢問侯友宜，要不要勇於承擔，一棒接一棒持續為市政建設努力？他說，這個工作不要想那麼複雜、不去想這麼多，誰來接棒不重要。他形容自己是「一直在跑」的人，「要把腳步調整好，跑的好最重要。」

媒體追問，有沒有要為下一階段跑步而努力？侯友宜說，自己每天都在跑步啊。他開玩笑說：「我每一天都在跑步啊！我早上起來都在運動，要不要陪我運動？」1060110

(中央社)