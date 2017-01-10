電業法二讀 綠電未達規模免備用容量

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立法院長蘇嘉全（圖）10日主持院會，進行電業法修正草案二讀，預計11日三讀。為鼓勵綠電發展，二讀條文明訂，再生能源應優先調度、得直接供電給用戶；在一定裝置容量下，不受備用供電容量限制。中央社記者裴禛攝 106年1月10日

立法院會今天進行電業法修正草案二讀，預計明天三讀。為鼓勵綠電發展，二讀條文明訂，再生能源應優先調度、得直接供電給用戶；在一定裝置容量下，不受備用供電容量限制。

立法院院會上午先進行電業法修正草案有共識部分條文二讀。但有關「電業管制委員會」應為二級或三級機關？以及該委員會是否須為獨立機關；「電力可靠度審議會」、「電業爭議調處審議會」、「電價費率審議會」組成之政府及民間團體代表，何者不得少於1/2？以及非核家園目標應如何入法等，皆尚待明天協商後，再繼續三讀。

經二讀條文明訂，國營的輸配電業應負責執行電力調度業務，在確保電力系統安全穩定下，應優先併網、調度再生能源；放寬一定裝置容量以下的再生能源發電業，不受須準備適當備用供電容量限制。

二讀條文規定，再生能源得設置電源線聯結用戶，並直接供電與該用戶，不需像一般發電業，只能售予公用售電業，再轉售給民眾。

條文明訂，發電業年度分派盈餘時，不含再生能源發電部分，全年純益只要超過實收資本總額10%，應提撥超出部分的半數；超過25%部分，應全數提撥；該筆款項半數作為維護機組、投資降低污染排放設備，其餘半數應投資再生能源發展之用。1060110

(中央社)