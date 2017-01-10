元首閉門會談被直播 府：奧蒂嘉較熱情

總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧蒂嘉雙邊會談，台灣隨行媒體看到尼國電視直播才知。總統府發言人黃重諺說，外交慣例是閉門會談結束後才對外說明，奧蒂嘉可能較熱情，所以直播。

總統蔡英文今天下午抵達尼加拉瓜，晚間與奧蒂嘉（Daniel Ortega）、副總統穆麗優（Rosario Murillo）會面，但台灣隨行採訪團卻是在飯店新聞中心看電視才知道。

總統府發言人黃重諺會後被問到，為何沒有開放媒體拍攝，大家看電視才知道會面？

黃重諺說，這個問題有點怪，雙邊元首的會談原先就是閉門，外交慣例上也會等閉門會談結束後，才會對外說明，另外再提供包括官方攝影等等，「奧蒂嘉總統可能比較熱情，所以今天用了他的新聞單位做了直播，大概是這樣子」。

媒體詢問，總統出訪行程表裡面，各國元首都已排定會面時間，只有尼國總統不管口述或行程表，完全看不到？

黃重諺說，過去以來尼國總統是比較自由，奧蒂嘉也考量我方遠程而來，奧蒂嘉原則上希望蔡總統下機後，有段時間可以休息一下，如果時間差不多，在今天下機之後，擇期來，府方沒有在行程表上押時間，但有說明今天會進行雙邊。

媒體追問，是奧蒂嘉臨時把事情變得那麼公開嗎？黃重諺說，基本上奧蒂嘉非常熱情，也非常重視台灣與尼國的邦交關係，所以今天在桑定總部接待，並特地由國營電視台做轉播，表達重視。

被問到，在桑定總部見面，而不是在總統府，是否有層級的問題？

黃重諺回說，「這當然是外行話，因為過去以來在尼國政治上，桑定總部代表對你最接待的層級」。

他說，今天的行程是預先安排好，約2週前確定，只是時間上要抓個彈性空間，主要因為訪團是從別的國家到尼國。

媒體好奇，奧蒂嘉是否向台灣要什麼資源？黃重諺說，媒體看了直播也聽了翻譯，應該沒聽到這樣的問題，就像稍早在宏都拉斯，蔡總統或宏國總統葉南德茲都很清楚，雙方是建立在更進一步，在經貿上、社福等等能互助互惠、踏實的相互協助上面，「這當然跟傳統金援外交是不一樣的」。1060110

(中央社)