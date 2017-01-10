春節加班機 桃園機場1032架次

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桃園機場春節期間（1月14日至2月11日）加班機1032架次，旅客估較平日增1萬5000人次，較去年成長6.87%。

桃園國際機場公司指出，2017年春節加班機經民航局核定為1032架次，以1月23日至1月26日及2月2日至2月6日為多，預估較平日增加1萬5000人次，整體春節疏運期間較去年同期運量約成長6.87%。

在航廈別部分，第一航廈及第二航廈加班機增加比率為24%:76%，另外紅眼航班部分則有128航班，占整體加班機12.4%。

桃機公司提醒旅客因應春節旅客較多，為避免行程延後，出國前請先與航空公司確認報到時間，歡迎旅客多利用自助報到、自動通關等設施，行李托運時也請注意，通過X光安檢後再行入關，避免行李複檢，影響通關效率；此外，桃園機場內各停車場均提供30分鐘免費停車優惠，請接送機民眾多加利用。1060110

(中央社)