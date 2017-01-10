奧蒂嘉見小英搞神秘 外交部：尊重尼國安排

我要評比

外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長韓志正（左）上午表示，兩國目前還沒有談下階段合作計畫，但未來還會就尼國需求再談。（記者陳建瑜攝）

總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會面，外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長韓志正上午表示，目前台尼兩國有居民安置計畫、食用香蕉發展計畫及捐贈警察制服計畫等，兩國目前還沒有談，但未來還會再談合作計畫。

韓志正指出，兩國元首會見1小時。此前我方得知一直都有元首會談，而且是安排總統專機抵達後，馬上安排見面。我方了解尼國就職典禮忙碌，尊重他們的安排。

(旺報)