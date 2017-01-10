兩岸聯手助日 2016訪日遊客破2400萬
中日雖然關係緊張，但大陸遊客赴日不減反增，加上台灣遊客及南韓遊客都增加，2016年全年的訪日外國遊客人數將超過2400萬人，比2015年增加約20%，創下歷史新高。訪日遊客已連續5年實現增長。
除了中國大陸之外，來自台灣、香港及印尼等亞洲地區的遊客也出現增加。日本政府提出「到2020年達到4000萬人」的目標。
來自中國大陸和南韓的遊客表現堅挺。不過，整體增長率較上年有所放緩。2015在日元貶值及簽證發放條件放寬等利多因素下，比前一年增長了約50%。而2016年受到了日元一度升值、熊本地震及中國經濟減速等的影響有所放緩。
一方面，來自馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等東南亞各國的遊客也大幅增加。日本在當地實施的招攬遊客的宣傳活動以及開設新航線等產生成效。
(旺報)
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