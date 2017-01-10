斧頭砍死女友 死者家屬求情 法官輕判13年定讞
嘉義縣63歲簡姓男子，去年因不滿54歲的曾姓同居女友另結新歡，他憤而持斧頭重擊她的頭部，再以尖刀刺死她後，確定她斷氣再切腹自殺獲救；最高法院認為簡男犯行無法引起同情，但考量死者子女為他求情，今日將他依殺人罪輕判13年確定。
簡男與曾女同居10多年，他因發現對方在外結交男友原已心生不滿，去年3月3日下午因曾女打電話向他索討金錢時用途不實，他氣憤難消，於是事先錄音交待遺言，說明要殺死曾女的原因，打算殺人後自殺同歸於盡。
隔天下午，簡男前往同居住處，持斧頭背面敲打曾女的頭部，然後再用尖刀猛刺她的腹部，刺入她的胃部深及肋骨，他等到曾女死亡後，再割腕並切腹自殺，他的兒子回家發現後報警求助，曾男送醫急救後撿回一命。
歷審都認為簡男不顧同居10多年情分，以激烈手段置被害人於死，無法引起同情，但考量死者女兒寫信向法官求情，指簡男對她們有恩，請法官不要判太重，且她的兒子也表示不要對簡男提告，因此將簡男輕判13年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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